ENEL: E-DISTRIBUZIONE, AD ARTA TERME LA RETE ELETTRICA INTELLIGENTE (3)

10 luglio 2017- 12:29

(AdnKronos) - “Nei prossimi giorni i nostri tecnici saranno molto presenti nella zona di Arta Terme – sottolinea Gino Grasso responsabile unità progetti e lavori e-distribuzione Triveneto – ma si tratterà di interventi di sviluppo della rete e non per un eventuale guasto. Interventi come quelli in programma, al contrario, puntano proprio a ridurre drasticamente i disservizi che anche in provincia di Udine sono sempre meno numerosi e di durata più breve grazie. La nostra priorità è l’anticipazione e la prevenzione delle situazioni di potenziale rischio – ha aggiunto Grasso - attraverso il rinnovamento e l’automazione costante degli impianti”.Laddove non fosse possibile l’utilizzo di gruppi elettrogeni sostitutivi, nelle località di Cabia, Avosacco e Arta Terme del comune di Arta Terme saranno possibili alcune sospensioni programmate della fornitura che saranno comunicate direttamente ai clienti interessati attraverso l’affissione dei consueti avvisi.