22 ottobre 2019- 15:32 Enel: E-Distribuzione per la montagna, l'energia prende forma nel ricordo di Vaia (3)

(Adnkronos) - “La Street Art – ha sottolineato Francesco Rondi - rappresenta non solo l'ultima frontiera del linguaggio artistico, ma viene riconosciuta come protagonista di progetti di rigenerazione del territorio. E' stato dunque naturale, per una azienda diffusa e capillarmente radicata come E-Distribuzione, scegliere di intervenire su strutture che fanno parte del contesto paesaggistico. Confidiamo - ha aggiunto il Responsabile Area Nord di E-Distribuzione - che grazie alla collaborazione tra Istituzioni, Azienda e artisti si creino opportunità per forme nuove di fruizione di queste zone e si stimoli un opportuno senso di fiducia rispetto alla piena ripresa di questo territorio”“Una valida collaborazione - sottolinea il Sindaco di Selva di Cadore Silvia Cestaro - quella tra i territori colpiti da Vaia ed E-Distribuzione iniziata in giorni difficili e proseguita, durante quest'anno, con attenzione e presenza nei Comuni colpiti. La scelta di realizzare a Selva di Cadore uno dei progetti di Street-art consolida questo sodalizio e grazie al meraviglioso lavoro di Serena Giribuola trasmette un messaggio di gioia e serenità attraverso il personaggio di Ofelia. Ringrazio E-Distribuzione - conclude il Sindaco Cestaro - per l'attenzione dimostrata verso la comunità di Selva di Cadore e per la grande sensibilità nei confronti dei territori colpiti da Vaia”.Le altre opere verranno realizzate nelle prossime settimane, sulla base delle opportune condizioni climatiche ed autorizzative.