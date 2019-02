6 febbraio 2019- 20:03 Enel: Egp avvia in Brasile costruzione parco eolico da 716 mw

Roma, 6 feb. (AdnKronos) - Enel, tramite la controllata brasiliana per le rinnovabili Enel Green Power Brasil Participações (Egpb), ha avviato la costruzione del parco eolico di Lagoa dos Ventos, che avrà una capacità di 716 MW e sarà costruito nelle municipalità di Lagoa do Barro do Piauí, Queimada Nova e Dom Inocêncio, nello stato nordorientale di Piauí in Brasile. Lagoa dos Ventos, che dovrebbe entrare in esercizio nel 2021, si legge in una nota, è il più grande parco eolico attualmente in costruzione in America del Sud e il più esteso impianto di Enel Green Power di questo tipo a livello globale. La sua costruzione richiederà un investimento di circa 3 mld di real brasiliani, pari a oltre 700 mln di euro al tasso di cambio attuale, in linea con quanto previsto nel Piano 2019-21 di Enel. L’investimento sarà finanziato tramite fondi propri del gruppo."L’avvio della costruzione di questo progetto eolico da record in Brasile segna un importante traguardo per la nostra presenza nel paese, che continua ad essere tra i più rilevanti per Enel Green Power", sottolinea Antonio Cammisecra, responsabile Enel Green Power, la business line globale per le rinnovabili del Gruppo Enel."Essendo il più grande impianto eolico di Enel Green Power a livello mondiale, Lagoa dos Ventos fisserà nuovi, più ambiziosi standard nella costruzione delle grandi infrastrutture energetiche sostenibili, offrendo un ulteriore contributo alla diversificazione del mix energetico del paese", aggiunge. Il parco eolico Lagoa dos Ventos è composto da 230 turbine eoliche e, a regime, sarà in grado di generare oltre 3,3 TWh l'anno evitando l'emissione in atmosfera di oltre 1,6 mln di tonnellate di CO2.