6 febbraio 2019- 20:03 Enel: Egp avvia in Brasile costruzione parco eolico da 716 mw (2)

(AdnKronos) - Della capacità installata totale, 510 MW sono stati aggiudicati a Egp nella gara pubblica brasiliana 'A-6' del dicembre 2017 e sono associati a contratti di fornitura energetica ventennali con un pool di società di distribuzione operanti nel mercato regolamentato brasiliano, mentre l’energia prodotta dai rimanenti 206 MW sarà indirizzata al mercato libero per la vendita a clienti retail, facendo leva sulla presenza integrata di Enel nel Paese. Considerate le dimensioni dell’impianto, Egpb ha previsto un layout innovativo basato su una valutazione ad alta risoluzione delle risorse eoliche, che ottimizzerà la generazione energetica.Inoltre, Egpb costruirà Lagoa dos Ventos utilizzando una varietà di strumenti e metodi innovativi, tra cui sensori di prossimità sui macchinari per aumentare la sicurezza nel cantiere, droni per rilevamento topografico, tracciamento intelligente di componenti di turbine eoliche, nonché piattaforme digitali e soluzioni informatiche avanzate per monitorare e sostenere da remoto le attività del cantiere e la messa in esercizio degli impianti. Questi processi e strumenti consentiranno una raccolta dei dati più rapida, precisa e affidabile, migliorando la qualità della costruzione e facilitando la comunicazione tra le squadre in cantiere e quelle che lavorano da remoto. La società implementerà anche iniziative in linea con il modello di Egp 'Sustainable Construction Site', quali misure per il risparmio e il riciclo idrico e per l’efficienza nell’illuminazione.Tramite le controllate Egpb ed Enel Brasil, il gruppo gestisce in Brasile circa 2,9 GW di capacità rinnovabile, di cui 842 MW da fonte eolica, 820 MW da fonte solare-fotovoltaica e 1.269 MW da fonte idroelettrica. EGPB ha inoltre più di 1 GW in corso di costruzione in Brasile, aggiudicato nelle gare del 2017.