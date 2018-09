27 settembre 2018- 18:39 Enel: Egpm connette a rete messicana oltre 1Gw nuova capacità solare

Roma, 7 set. (AdnKronos) - Enel Green Power México, la controllata messicana del Gruppo Enel per le rinnovabili, ha costruito e connesso alla rete circa 1.089 MW di energia solare in Messico. La nuova capacità comprende il parco solare Villanueva da circa 828 MW, situato nella municipalità di Viesca, Stato di Coahuila, e il parco solare di Don José da circa 260 MW, situato nella municipalità di San Luis de la Paz, Stato di Guanajuato. La costruzione dei due impianti ha richiesto un investimento di circa 950 milioni di dollari USA, di cui 710 milioni per Villanueva e 240 per Don José. “Villanueva e Don José sono due impianti innovativi che confermano l’importante progresso compiuto da Enel Green Power nello strategico mercato messicano. Il completamento dei due impianti consente di consolidare la nostra leadership nel Paese in termini di capacità rinnovabile, contribuendo nel contempo alla transizione del Paese verso una fornitura energetica più sostenibile” ha commentato Antonio Cammisecra, responsabile di Enel Green Power. “Con lo sviluppo di questi due impianti, EGP valorizza il patrimonio messicano di risorse rinnovabili e conferma il suo impegno a favore della sostenibilità offrendo valore ai suoi stakeholder.”I due impianti sono stati aggiudicati dal Gruppo Enel all’esito della prima asta a lungo termine indetta a marzo 2016 in attuazione delle riforma energetica del Paese. Villanueva, la cui costruzione è iniziata a marzo 2017, è il più grande impianto solare in esercizio in Messico e il più grande impianto solare di Enel in tutto il mondo. Il parco comprende oltre 2,5 milioni di pannelli solari, in grado di produrre oltre 2.000 GWh all'anno, evitando l'emissione in atmosfera di oltre 1 milione di tonnellate di CO2. Don José, la cui costruzione è iniziata nell'aprile dello scorso anno, è composto da oltre 810.000 pannelli, in grado di produrre oltre 625 GWh all'anno, ed evitare l'emissione in atmosfera di oltre 340.000 tonnellate di CO2.