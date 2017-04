ENEL: ENTRA IN ESERCIZIO NUOVO PARCO EOLICO DA 150 MW IN USA (2)

27 aprile 2017- 16:08

(AdnKronos) - Il parco eolico è proprietà di Egpna Renewable Energy Partners LLC (Egpna Rep), una joint venture paritaria tra Egpna e Ge Energy Financial Services, società di Ge. Lindahl vende energia e i relativi crediti rinnovabili, nel quadro di un accordo di fornitura a lungo termine con la cooperativa di generazione e trasmissione elettrica Basin Electric Power Cooperative.Lindahl è il secondo parco eolico di Egpna ad entrare in servizio quest'anno, dopo il completamento a fine marzo di Cimarron Bend (400 MW), il più grande impianto del portafoglio eolico globale di Enel.Egpna è presente in 23 stati USA e due province canadesi con oltre 3,3 GW di capacità gestita, suddivisa in quattro tecnologie di energia rinnovabile diverse: eolico, solare, geotermico e idroelettrico.