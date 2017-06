ENEL: FIRMA CON ROSSETI MOU PER SOLUZIONI INNOVATIVE SMART GRID

1 giugno 2017- 16:40

Roma, 1 giu. (AdnKronos) - Enel e Rosseti, operatore nazionale di reti energetiche in Russia, hanno siglato un memorandum d'intesa per collaborare su soluzioni innovative per le smart grid. L'accordo è stato firmato nell’ambito del Forum economico internazionale di San Pietroburgo (Spief) da Francesco Starace, Ad e Direttore Generale di Enel, e Oleg Budargin, Direttore Generale di Rosseti."Questo memorandum di intesa ci consente di condividere la nostra esperienza in un settore che è fondamentale per la nostra strategia globale, ovvero la digitalizzazione della rete, con particolare riguardo ai contatori intelligenti, l'automazione della rete e la mobilità elettrica", sottolinea Francesco Starace, ad e direttore generale di Enel. "Inoltre, il Memorandum d'intesa aprirà la strada a nuovi studi sul potenziale delle nostre soluzioni più innovative nella gestione delle smart grid, un settore in cui Enel è tradizionalmente un punto di riferimento d’eccellenza", rileva l'ad di Enel.