27 dicembre 2018- 16:18 Enel gp: al via 2 nuovi impianti eolici da 620 mw in Usa

Roma, 27 dic. (AdnKronos) - Enel, attraverso la sua controllata statunitense per le rinnovabili Enel Green Power North America, Inc. (Egpna), ha avviato le attività dei parchi eolici di Rattlesnake Creek da 320 MW, il suo primo impianto eolico nello stato americano del Nebraska, e di Diamond Vista, di circa 300 MW, nel Kansas. Insieme, i due nuovi impianti genereranno circa 2.600 GWh l’anno e portano a circa 2,6 GW la capacità rinnovabile totale che Enel Green Power ha messo in rete quest’anno in tutto il mondo, di cui oltre 830 MW nel Nord America. "Con il completamento di Rattlesnake Creek e Diamond Vista, abbiamo aggiunto oltre 800 MW di nuova capacitò eolica solo negli Stati Uniti e solo nel 2018, rafforzando la nostra crescita nel paese e confermando la nostra posizione quale partner privilegiato di clienti industriali e commerciali", sottolinea Antonio Cammisecra, responsabile di Enel Green Power. "Questi impianti evidenziano ulteriormente la nostra capacità di sviluppare soluzioni personalizzate per rispondere al meglio alle esigenze energetiche rinnovabili dei nostri clienti".La produzione del parco eolico di Rattlesnake Creek, ubicato nella Contea di Dixon, in Nebraska, è interamente coperta da accordi di fornitura (Ppa) a lungo termine, in base ai quali Adobe acquisterà l’energia prodotta da una porzione di 10 MW dell’impianto fino al 2028 e Facebook aumenterà gradualmente i propri acquisti fino a coprire l’intera produzione dell’impianto entro il 2029.