27 dicembre 2018- 16:18 Enel gp: al via 2 nuovi impianti eolici da 620 mw in Usa (3)

(AdnKronos) - Infine, Egpna ha siglato un accordo di tax equity con Bank of America Merrill Lynch e J.P. Morgan relativo ai parchi eolici di Rattlesnake Creek e Diamond Vista. Le due banche di investimento acquisteranno il 100% delle partecipazioni di 'Classe B' dell’impianto da 320 Mw di Rattlesnake Creek nel Nebraska per circa 334 milioni di dollari Usa. In base ad un accordo distinto, Bank of America Merrill Lynch e Jp Morgan acquisteranno il 100% delle partecipazioni di 'Classe B' dell’impianto da 300 MW Diamond Vista nel Kansas, per un corrispettivo di circa 317 milioni di dollari Usa. Enel mantiene il 100% della proprietà delle partecipazioni di 'Classe A', oltre al controllo sulla gestione e operazione dei due impianti. Nell’ultimo anno Enel ha siglato Ppa commerciali e industriali (C&I) negli Stati Uniti per circa 570 MW. A oggi, Enel ha perfezionato, in modo diretto e indiretto, contratti di fornitura energetica per oltre 1,2 GW negli Stati Uniti con clienti C&I. Tramite questi accordi, Enel è in grado di fornire soluzioni personalizzate ai suoi clienti corporate, con l’obiettivo di offrire loro accesso a lungo termine a fonti energetiche economiche, sostenibili e affidabili.