11 dicembre 2018- 13:12 Enel gp: avvia costruzione nuovo parco eolico da 244 mw in Messico

Roma, 11 dic. (AdnKronos) - Il gruppo Enel, tramite la controllata per le rinnovabili Enel Green Power Mexico (Egpm), ha avviato i lavori di costruzione del parco eolico Dolores (244 Mw) nella municipalità di China. L’impianto, che è il primo che Enel costruisce nello Stato di Nuevo León, richiederà un investimento complessivo di circa 280 milioni di dollari Usa, in linea con il Piano Strategico della società. Lo rende noto Enel Gp in un comunicato."Con l’avvio della costruzione del parco eolico Dolores, continuiamo a espandere la nostra presenza nel Paese, entrando per la prima volta nello Stato di Nuevo León", sottolinea Antonio Cammisecra, responsabile di Enel Green Power, la business line globale per le energie rinnovabili di Enel. "Dolores rafforza ulteriormente la nostra strategia nel Paese che mira a rispondere in modo efficace all’aumento della domanda di elettricità e di crescita sostenibile, sviluppando tecnologie pulite in un importante Stato, ricco di risorse eoliche", aggiunge.Si prevede che il parco eolico Dolores entrerà in servizio nella prima metà del 2020. A regime, sarà in grado di generare circa 850 GWh l'anno, evitando l'emissione in atmosfera di circa 470.000 tonnellate di CO2 l’anno.