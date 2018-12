11 dicembre 2018- 13:12 Enel gp: avvia costruzione nuovo parco eolico da 244 mw in Messico (2)

(AdnKronos) - I lavori di costruzione seguiranno il modello Sustainable Construction Site di Enel, che comprende la misurazione dell'impatto socio-ambientale dell’impianto e iniziative che promuovano l'uso razionale delle risorse, anche mediante la gestione delle risorse idriche e un progetto di riciclaggio dei rifiuti che riutilizzi il legno dei pallet per produrre mobili e container eco-compatibili che saranno utilizzati dalla comunità locale.L’impianto è associato a un contratto che prevede la vendita all’autorità per l’energia messicana Cámara de Compensación di determinati volumi di energia per un periodo di 15 anni e dei relativi certificati verdi per un periodo di 20 anni.Dolores è uno dei quattro parchi eolici aggiudicati dal Gruppo Enel con capacità totale di 593 Mw nella terza asta a lungo termine indetta a seguito della riforma energetica del Paese. Oltre all’impianto di Nuevo León, il Gruppo si è aggiudicato gli impianti Amistad II e Amistad III, con capacità installata di 100 Mw ciascuno, e Amistad IV, con capacità installata di 149 Mw, tutti nella municipalità di Acuña, nel Coahuila. Il gruppo Enel è l'unico operatore ad essersi assicurato il diritto di costruire nuovi impianti rinnovabili in tutte e tre le aste a lungo termine, sulla base della qualità, competitività e del carattere innovativo delle sue proposte.