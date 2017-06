ENEL: GREEN POWER ACQUISTA PER 21 MLN 2 PARCHI EOLICI IN CAMPANIA

5 giugno 2017- 11:29

Roma, 5 giu. (AdnKronos) - Enel Green Power ha concluso l’acquisizione del 100% del capitale sociale di Amec Foster Wheeler Power da Amec Foster Wheeler Italiana, titolare di due parchi eolici in Campania con capacità installata complessiva pari a 54,5 MW. I due impianti, in esercizio rispettivamente dal 2006 e dal 2008, si legge in una nota, si trovano nei comuni di Vallesaccarda (22,5 MW) e Scampitella (32 MW), in provincia di Avellino, e generano circa 90 GWh l’anno. I 54,5 MW degli impianti acquisiti da Enel Green Power vanno ad aggiungersi ai circa 718 MW di capacità installata eolica attualmente gestita dalla società in Italia.Enel Green Power e Amec Foster Wheeler Italiana hanno perfezionato l’operazione a seguito dell’accordo preliminare per la compravendita delle quote sottoscritto nel dicembre 2016. Per l’acquisizione Enel Green Power ha versato circa 21 milioni di euro.Con una capacità installata in Italia di circa 14 GW, Enel Green Power è leader in tutte le tecnologie rinnovabili: geotermica, idroelettrica, eolica, solare e biomasse; e si propone nei prossimi anni di aumentare la capacità installata totale, consolidando la propria posizione e sviluppando ulteriormente la presenza nel Paese.