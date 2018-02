ENEL: IN 2017 INDEBITAMENTO SCENDE A 37,4 MLD

14 febbraio 2018- 14:33

Roma, 14 feb. (AdnKronos) - L’Indebitamento finanziario netto a fine 2017 di Enel è pari a 37,4 miliardi di euro, in calo dello 0,5% rispetto ai 37,6 miliardi di euro rilevati a fine dicembre 2016. Lo rende noto il gruppo energetico italiano dopo che il Cda, che si è riunito oggi sotto la presidenza di Patrizia Grieco, ha esaminato i risultati consolidati preliminari dell’esercizio 2017.In particolare, i flussi di cassa della gestione operativa e l’effetto cambi positivo, che ha comportato una riduzione dell’indebitamento per 1,5 miliardi di euro, sono stati quasi interamente bilanciati dai flussi di cassa in uscita relativi agli investimenti, alle operazioni straordinarie ed ai dividendi erogati, questi ultimi pari a 2,9 miliardi di euro.