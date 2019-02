6 febbraio 2019- 17:49 Enel: in 2018 ebitda a 16,3 mld (+3,8%), in linea con target

Roma, 6 feb. (AdnKronos) - Enel ha chiuso il 2018 con ricavi pari a 75,6 miliardi di euro, in crescita di 1 mld di euro (+1,3%) rispetto ai 74,6 mld del 2017. L’Ebitda, che include gli effetti delle operazioni straordinarie, è pari a 16,3 miliardi di euro, in crescita del 3,8% rispetto al 2017. L’Ebitda ordinario ammonta a 16,2 mld, in crescita del 3,8% rispetto ai 15,6 miliardi di euro del 2017. Lo rende noto l'Enel in un comunicato dopo che il Cda ha esaminato i risultati consolidati preliminari dell'esercizio 2018. L’andamento positivo dei ricavi, sottolinea il gruppo guidato da Francesco Starace, è sostanzialmente riconducibile alle variazioni di perimetro per le acquisizioni a giugno 2018 di Enel Distribuição São Paulo in Brasile e ad agosto 2017 di Enel X North America , nonché alle maggiori vendite di energia elettrica da fonti rinnovabili in Italia, Spagna e Sud America e sul mercato libero in Italia. Tali effetti positivi hanno più che compensato lo sfavorevole andamento dei tassi di cambio, dovuto principalmente al deprezzamento delle valute in Sud America.I ricavi dell’esercizio 2018 includono i proventi derivanti dalla vendita, attraverso il modello Build, Sell and Operate (Bso), dell’80% del capitale di otto società-progetto in Messico e dalla cessione della partecipazione in EF Solare Italia, nonché dall’indennizzo relativo alla vendita della partecipazione in Enel Rete Gas.