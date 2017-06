ENEL: INAUGURATO A BRESCIA POLO DEDICATO A INTERVENTI SU LINEE IN TENSIONE

22 giugno 2017- 17:15

Milano, 22 giu. (AdnKronos) - Apre i battenti a Brescia il nuovo polo d’eccellenza di e-distribuzione, società del gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica, appositamente creato per la gestione degli interventi sulle linee elettriche in tensione in tutta la Lombardia. Lo rende noto la società, precisando che la nuova sede accoglierà una squadra di professionisti composta da tecnici altamente specializzati pronti a lavorare in sicurezza per effettuare interventi di manutenzione e di riparazione sulle linee di distribuzione dell’energia elettrica in media tensione regolarmente in servizio, senza arrecare alcun disagio alla clientela.La struttura è stata inaugurata questa mattina alla presenza dei responsabili dell’azienda e dei rappresentanti del mondo istituzionale e dell’imprenditoria del territorio. Al taglio del nastro erano presenti Pier Luigi Mottinelli, presidente della Provincia di Brescia, Emilio Chiesa, rappresentante di Confindustria Brescia, Vincenzo Di Luozzo, responsabile e-distribuzione Lombardia e Paolo Bassani, responsabile e-distribuzione per l’Esercizio Rete Lombardia.Questa nuova struttura costituisce "una vera e propria eccellenza a livello regionale - spiega Di Luozzo - e ben rappresenta l’orientamento all’innovazione dell’azienda e il costante impegno messo in campo per il miglioramento continuo della qualità del servizio elettrico. La possibilità di operare sulle linee elettriche in tensione ci consentirà di eseguire interventi con maggiore flessibilità ed efficacia senza alcun disagio per la clientela, ponendo costantemente la sicurezza dei lavoratori al primo posto".