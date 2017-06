ENEL: INAUGURATO A BRESCIA POLO DEDICATO A INTERVENTI SU LINEE IN TENSIONE (2)

22 giugno 2017- 17:15

(AdnKronos) - Il nuovo polo di e-distribuzione si estende su una superficie di circa 300 metri quadri all’interno della storica sede Enel di Via Cassala, vero e proprio cuore della gestione della rete elettrica della provincia bresciana. La realizzazione dei nuovi ambienti di lavoro e dei magazzini è stata condotta con un orientamento green. L’illuminazione si avvale infatti di tecnologie a basso consumo energetico, dispositivi a pompa di calore e l’utilizzo del teleriscaldamento cittadino incrementano l’efficienza degli impianti di riscaldamento e raffrescamento dell’edificio.La struttura ospiterà una squadra costituita da 1 tecnico e da 6 operatori in grado di operare in elevazione; gli interventi sono coordinati da terra dal capo squadra e supervisionati dal tecnico-coordinatore. La possibilità di intervenire senza interrompere la regolare erogazione di energia elettrica consentirà di limitare sensibilmente il numero e la durata delle interruzioni programmate, con evidenti vantaggi sia in termini di qualità che di continuità del servizio elettrico. A beneficiare del lavoro di questo team di specialisti saranno le imprese e i cittadini di tutta la Lombardia; la nuova struttura rappresenta infatti un’eccellenza a livello regionale. In Italia, al momento, sono solo 6 le squadre abilitate ad eseguire lavori con tali modalità operative con sede, oltre che a Brescia, nelle città di Venezia, Torino, Bologna, Firenze e Palermo.