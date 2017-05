ENEL: LANCIA BOND DA 5 MLD DOLLARI SU MERCATO AMERICANO, ORDINI PER OLTRE 17 MLD

23 maggio 2017- 09:45

Roma, 23 mag. (AdnKronos) - Enel Finance International, la società finanziaria del gruppo controllata da Enel, ha lanciato sul mercato statunitense e sui mercati internazionali un’emissione obbligazionaria multi-tranche destinata ad investitori istituzionali per un totale di 5 miliardi di dollari Usa, pari a un controvalore complessivo in euro di circa 4,5 miliardi. L’emissione, garantita da Enel, ha ricevuto richieste in esubero per circa 3 volte e mezzo, totalizzando ordini per un ammontare superiore ai 17 miliardi di dollari Usa. L’emissione obbligazionaria è la più grande sul mercato americano mai garantita da una società italiana. “Siamo molto contenti della grande fiducia che il mercato ha conferito ad Enel con ordini per 17 miliardi di dollari Usa arrivati da oltre 400 investitori americani e internazionali. L’interesse per il bond sottolinea l’apprezzamento del mercato per i nostri risultati economici e per la solida struttura finanziaria del Gruppo", dichiara Francesco Starace, amministratore delegato e direttore generale di Enel.L’offerta fa parte delle obbligazioni, per un controvalore massimo di 7 miliardi di euro, annunciate lo scorso 12 aprile, e rientra nella strategia di finanziamento del Gruppo Enel e di rifinanziamento del debito consolidato in scadenza.