ENEL: LANCIA BOND DA 5 MLD DOLLARI SU MERCATO AMERICANO, ORDINI PER OLTRE 17 MLD (2)

23 maggio 2017- 09:45

(AdnKronos) - L’operazione è strutturata nelle seguenti tranches: 2.000 milioni di dollari Usa a tasso fisso 2,875% con scadenza 2022; 2.000 milioni di dollari a tasso fisso 3,625% con scadenza 2027; 1.000 milioni di dollari a tasso fisso 4,750% con scadenza 2047. Alle tranches sopra indicate, in considerazione delle relative caratteristiche, è stato assegnato un rating provvisorio pari a BBB da parte di Standard & Poor’s, a Baa2 da parte di Moody’s e a BBB+ da parte di Fitch. Il rating di Enel è BBB (positive) per Standard & Poor’s, Baa2 (stable) per Moody’s, BBB+ (stable) per Fitch.