ENEL: LANCIA E-SOLUTIONS, NUOVA GLOBAL BUSINESS LINE GUIDATA DA VENTURINI

17 maggio 2017- 16:07

Roma, 17 mag. (AdnKronos) - Come ulteriore passo in avanti nella strategia di crescita del gruppo, Enel ha istituito una nuova linea di business globale denominata E-Solutions. La nuova unità, si legge in una nota, è stata lanciata per capitalizzare la trasformazione dell'industria energetica e mira a comprendere e soddisfare le esigenze dei clienti globali di Enel, esplorando le opportunità nelle aree delle nuove tecnologie, per sviluppare prodotti innovativi centrati sui bisogni dei consumatori e soluzioni digitali e non commodity. La nuova Business Line di Enel, guidata da Francesco Venturini, che negli ultimi tre anni ha gestito con successo Enel Green Power - si concentrerà sulle aree di mobilità elettrica, progetti legati al vehicle to grid, infrastrutture di ricarica, gestione dell'efficienza energetica, batterie e piattaforme di ottimizzazione dell'energia, illuminazione pubblica e sistemi di generazione distribuita. La nuova divisione sarà strutturata inizialmente in quattro aree primarie: Soluzioni E-Home & Consumer, con focus sulle soluzioni intelligenti per la casa; E-City, che svilupperà soluzioni legate alla fibra ottica, illuminazione, segnalazione e sicurezza; E-Industries, che svilupperà sistemi "off grid", "limited grid" e sistemi di generazione distribuita; E-Mobility, che comprenderà anche le infrastrutture di ricarica e il riutilizzo delle batterie.