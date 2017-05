ENEL: LANCIA E-SOLUTIONS, NUOVA GLOBAL BUSINESS LINE GUIDATA DA VENTURINI (2)

17 maggio 2017- 16:07

(AdnKronos) - Tutte queste aree rappresentano significative opportunità di business, sfruttando l'evoluzione dirompente della tecnologia per creare valore in un'epoca di cambiamenti profondi e trasformazioni nei vari settori industriali. "Le evoluzioni nella tecnologia presentano nuove possibilità, offrendo valore a coloro che non le temono", ha commentato il Ceo di Gruppo Francesco Starace, lanciando E-Solutions. "Negli ultimi tre anni - ha sottolineato- abbiamo lavorato duramente per portare avanti la nuova visione strategica Open Power del Gruppo. Questa strategia ci invita ad aprire l'energia a nuovi usi, a nuovi modi di gestirla per le persone e a nuove tecnologie, oltre a molte altre cose ancora. Questa è la base su cui stiamo andando avanti con il nostro nuovo piano strategico e in particolare per contribuire a incrementare i nostri due driver chiave di valore, l’Attenzione al Cliente e Digitalizzazione". Il lancio della linea di business globale di E-Solutions, ha aggiunto, "rappresenta pertanto un importante e strategico passo avanti per Enel. Stiamo lavorando all'integrazione del business insieme agli aspetti più tradizionali della catena del valore dell'industria energetica e siamo entusiasti di esplorare questo nuovo mondo di opportunità". E-Solutions opererà globalmente in tutti i mercati in cui Enel ha già una presenza operativa, oltre a cercare nuove opportunità per portare il Gruppo in nuove aree geografiche.A capo di Enel Green Power, che gestisce 38 GW di asset rinnovabili del Gruppo e rimane un pilastro centrale della strategia di crescita di Enel, andrà Antonio Cammisecra, che nel suo precedente ruolo di capo del Business Development di EGP è stato l’architetto del crescita internazionale dell’azienda. Enel Green Power ha chiuso il 2016 con un record di 2.018 MW di capacità costruita nel corso dell’anno, più che raddoppiando i risultati del 2015, quando oltre 1.000 MW di capacità costruita è entrata in esercizio. EGP ha una pipeline di 6.700 MW di nuova capacità installata nell’arco del piano 2017- 2019.