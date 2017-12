ENEL: MOU CON AUDI PER SVILUPPARE SERVIZI MOBILITà ELETTRICA

7 dicembre 2017- 17:32

Roma, 7 dic. (AdnKronos) - Enel e Volkswagen Group Italia, distributore del marchio Audi, hanno firmato un Memorandum of Understanding (MoU) per l’integrazione dei servizi di ricarica nell’offerta di acquisto della nuova Audi e-tron, prima vettura 100% elettrica del marchio, e per promuovere e sviluppare la mobilità elettrica nel Paese."Vogliamo rendere la vita di chi acquista un’auto elettrica il più semplice possibile", sottolinea Francesco Venturini, responsabile Enel X. "Grazie all’accordo tra Enel e Audi Italia sarà possibile sottoscrivere e organizzare tutte le operazioni per l’installazione di una infrastruttura di ricarica nel proprio garage con un unico interlocutore. Un ulteriore segnale che la mobilità elettrica è ormai una alternativa semplice ed economicamente vantaggiosa", aggiunge."Dall’applicazione di tecnologie finalizzate alla riduzione di peso, alla produzione di propulsori e combustibili alternativi, da applicativi digitali di interfaccia con le infrastrutture fino a sistemi di guida automatizzata avanguardistici, Audi sviluppa soluzioni innovative per tracciare la mobilità del futuro", sottolinea Fabrizio Longo, Direttore Audi Italia.