ENEL: NUOVO CDA CONFERMA STARACE AD E DG

5 maggio 2017- 15:35

Roma, 5 mag. (AdnKronos) - Il nuovo Consiglio di amministrazione dell'Enel, nominato ieri dall'Assemblea degli azionisti, ha confermato Francesco Starace, amministratore delegato e direttore generale del gruppo energetico italiano. Lo rende noto la stessa Enel al termine della riunione presieduta da Patrizia Grieco. Il Cda, si legge nella nota, ha inoltre confermato l’assetto dei poteri preesistente, riconoscendo al presidente Patrizia Grieco il ruolo di supervisione sulle attività di audit (ferma restando la dipendenza gerarchica del responsabile di tale funzione dal Consiglio di Amministrazione), di impulso e supervisione sull’applicazione delle norme di corporate governance riguardanti le attività del Consiglio di Amministrazione, nonché l’incarico di intrattenere, d’intesa e in coordinamento con l’Amministratore Delegato, rapporti con organi istituzionali e autorità. All’ad, si legge nella nota, sono stati attribuiti, in linea con l’assetto precedente, tutti i poteri per l'amministrazione della Società, ad eccezione di quelli diversamente attribuiti dalla normativa applicabile, dallo statuto sociale o mantenuti dal Cda nell’ambito delle proprie competenze.