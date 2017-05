ENEL: NUOVO CDA CONFERMA STARACE AD E DG (2)

5 maggio 2017- 15:35

(AdnKronos) - Il Cda ha quindi verificato il possesso da parte dei Consiglieri Alfredo Antoniozzi, Alberto Bianchi, Cesare Calari, Paola Girdinio, Alberto Pera, Anna Chiara Svelto e Angelo Taraborrelli dei requisiti di indipendenza previsti tanto dal Testo Unico della Finanza quanto dal Codice di Autodisciplina delle società quotate, nonché il possesso, da parte del Presidente Patrizia Grieco, dei soli requisiti di indipendenza previsti dal Testo Unico della Finanza, non consentendo il Codice di Autodisciplina di considerare indipendente il Presidente del Cda, in quanto 'esponente di rilievo' della Società.Nell’ambito delle verifiche svolte circa l’indipendenza dei propri componenti, si segnala che il Consiglio ha preso atto della insussistenza di rapporti significativi di natura commerciale, finanziaria o professionale intercorrenti ovvero intercorsi nell’esercizio corrente o in quello precedente, direttamente o indirettamente, tra gli Amministratori sopra indicati e le società del gruppo Enel.Il Consiglio procederà infine a ricostituire al proprio interno i vari Comitati con funzioni consultive e propositive in occasione di una prossima riunione.