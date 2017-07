ENEL: PADOVA, AD ALBIGNASEGO CON IL SINDACO SI INAUGURA IL NUOVO PUNTO ENEL PARTNER

Padova, 19 lug. (AdnKronos) - Enel si avvicina ai cittadini di Albignasego, grazie all’apertura di un nuovo Punto Enel Negozio Partner, in pieno centro città. Il nuovo Punto Enel di via Piemonte, 6, sarà inaugurato venerdì 21 luglio alle ore 10.30, alla presenza, tra gli altri, del sindaco Filippo Giacinti, del responsabile Enel Negozi Partner, Fabio Muscardin, e del titolare Gianpaolo Gamba.Lo sportello sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle 12.30 ed il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 15.00 alle 18.00, e sarà in grado di soddisfare non solo tutte le esigenze dei clienti di Enel Energia e Servizio Elettrico Nazionale, ma proporrà tutta una nuova gamma di servizi improntati sull’innovazione e la sostenibilità ambientale. Attenzione alle esigenze dei clienti, servizi dedicati e offerte convenienti per le forniture elettriche e gas e non solo: presso il nuovo Punto Enel sarà possibile svolgere tutte le operazioni sulle proprie forniture: attivare, modificare o, comunicare la lettura del contatore, dimostrare il pagamento della bolletta, verificare la situazione dei consumi e dei pagamenti, domiciliare il pagamento delle bollette su cc bancario o su carta di credito, richiedere forniture di cantiere e straordinarie, ovvero scegliere le offerte e i vantaggi che Enel Energia offre ai Clienti del mercato libero, elettrico e gas (consigli per poter cogliere le migliori offerte personalizzate in base alle abitudini di consumo, servizi accessori per la sicurezza degli impianti luce, gas e l’abitazione, iniziative promozionali come Enelpremia, Enelmia, ecc.).