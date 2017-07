ENEL: PADOVA, AD ALBIGNASEGO CON IL SINDACO SI INAUGURA IL NUOVO PUNTO ENEL PARTNER (2)

19 luglio 2017- 16:04

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Ad Albignasego i clienti troveranno anche soluzioni 'chiavi in mano' per prodotti e servizi innovativi e sostenibili dedicati all'efficienza energetica, come impianti fotovoltaici climatizzatore, caldaie a condensazione e impianti di illuminazione a led e biciclette elettriche senza dimenticare e-goodlife, la nuova proposta di Enel Energia per la gestione dei consumi e il controllo della casa a distanza. Con questa nuova apertura crescono ulteriormente i Punti Enel negozio presenti in Veneto a cui si aggiungono i 7 Punti Enel diretti di Venezia Mestre, Padova, Treviso, Vicenza, Verona, Rovigo e Belluno.