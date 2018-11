22 novembre 2018- 17:51 Enel: premiata ai 'Sep Europe's Corporate startup stars' award 2018

Roma, 22 nov. (AdnKronos) - Enel si conferma leader nel settore dell’innovazione. Il gruppo è stato inserito nella 'Top 12 Corporate Startup Stars', la lista che premia le aziende più attive a livello mondiale nel campo dell’open innovation. Il gruppo elettrico ha inoltre ricevuto il riconoscimento speciale 'Corporate Startup Procurement' per l’impegno continuo nel creare rapporti di valore con le più promettenti realtà del settore. La cerimonia di premiazione si è svolta a Bruxelles e per Enel, ha ritirato i riconoscimenti Ernesto Ciorra, Direttore Innovability del gruppo. "Siamo orgogliosi di aver costruito con tanto impegno un ecosistema di innovazione sostenibile, che curiamo con passione e che cerchiamo costantemente di far crescere e di alimentare con nuove sfide. Solo così la nostra Open Innovability può dare i suoi frutti", sottolinea Ernesto Ciorra, Direttore Innovability di Enel.Le startup, rileva, "sono parte fondamentale di questo ecosistema, perché ci permettono di essere i primi in diverse nuove tecnologie e opportunità di business, mentre noi le aiutiamo a crescere e a entrare in contatto con il mercato di capitali, come quello dei Vc. Siamo inoltre partner strategici di 12 tra le migliori università del mondo, tra cui Mit, Berkeley, PoliMI e PoliTo, con le quali cerchiamo di alimentare un dialogo costante e multidisciplinare sulle sfide energetiche per creare un modello di business sostenibile".