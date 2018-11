22 novembre 2018- 17:51 Enel: premiata ai 'Sep Europe's Corporate startup stars' award 2018 (2)

(AdnKronos) - In questi ultimi anni Enel ha analizzato circa 4mila start up ad alto potenziale tecnologico e ha investito risorse e tempo nella collaborazione con circa 180 di queste. Tra le realtà individuate sono 50 quelle 'scalate' nei business globali del Gruppo. Inoltre, grazie alla community di 400mila solvers, sono state raccolte tramite la piattaforma di crowdsourcing ‘openinnovability.com’ oltre 1300 soluzioni provenienti da 70 Paesi, in risposta a 40 sfide pubblicate. Grazie al lavoro sinergico tra Innovability e Procurement e alla nuova modalità di collaborazione con i fornitori, Enel sta trasformando tutte le innovazioni in progetti di sviluppo sostenibile e crescita industriale.I premi Corporate Startup Stars, giunti alla terza edizione, sono nati grazie all’impegno di Mind the Bridge, leader globale nei servizi di consulenza per l’innovazione e della fondazione Nesta, nel quadro dell’iniziativa Startup Europe Partnership (Sep) promossa dalla Commissione europea. La Startup Europe Partnership (Sep), istituita dalla Commissione Ue nel gennaio 2014 al World Economic Forum di Davos, è la prima piattaforma paneuropea di open innovation specializzata nella trasformazione di startup europee in scaleup. Partecipando al programma Sep, le più importanti multinazionali hanno la possibilità di entrare in contatto con le migliori startup avviando partnership commerciali e investimenti aziendali.