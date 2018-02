ENEL: RICEVE PREMIO CORPORATE GOVERNANCE 2018 DI ETHICAL BOARDROOM

12 febbraio 2018- 16:49

Roma, 12 feb. (AdnKronos) - Ethical Boardroom, importante rivista specializzata del Regno Unito, ha assegnato a Enel il premio 'Corporate Governance 2018' per l’Europa e nel settore industriale 'utilities'. La rivista, che si occupa di tematiche di governance societaria su scala mondiale, ha elogiato gli standard di sostenibilità, nonché le best practice di corporate governance dell’azienda. Enel è stata designata tra i candidati al premio dai lettori della rivista, principalmente alti dirigenti delle principali società quotate su scala mondiale ed analisti specializzati in sostenibilità di importanti investitori istituzionali. Enel è l’unica azienda italiana ad avere ricevuto un premio in occasione dell’edizione 2018 dei 'corporate governance awards' di Ethical Boardroom."Siamo molto lieti -commenta il presidente di Enel, Patrizia Grieco- per avere ricevuto un premio così ambito. La sostenibilità, di cui la corporate governance è parte integrante, continua a svolgere un ruolo fondamentale nel sostenere la nostra rivoluzione digitale nel settore energetico, con l’obiettivo finale di creare valore per tutti i nostri stakeholder e per la società nel suo insieme. Il modello di business di Enel pone innovazione e sostenibilità al centro di tutte le attività del Gruppo, e quindi questo premio testimonia la validità della nostra più ampia strategia di business oltre che la presenza di una corporate governance all’avanguardia".Il premio, giunto alla sua quarta edizione, viene assegnato alle aziende dotate di comprovata leadership nel settore della corporate governance. Ethical Boardroom ha analizzato il governo societario delle aziende in gara sulla base di dati pubblici, utilizzando circa 120 indici qualitativi e quantitativi, che si avvalgono a loro volta di uno o più indicatori chiave di performance (KPI) e sono raggruppati in quattro macro aree: composizione del consiglio di amministrazione e leadership, comitati e maggioranze, diritti degli azionisti, engagement e trasparenza.