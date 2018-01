ENEL: RICEVE PREMIO IFR YANKEE BOND 2017 PER BOND TRIPLA TRANCHE DA 5 MLD DLR

31 gennaio 2018- 10:40

Roma, 31 gen. (AdnKronos) - Enel è stata premiata con il 'Yankee Bond Award 2017' da International Financing Review (Ifr), fornitore leader di servizi di intelligence sui mercati finanziari globali, per l’emissione a maggio 2017 di un bond a tripla tranche per un totale di 5 miliardi di dollari Usa la più grande emissione obbligazionaria mai lanciata da un’azienda italiana sul mercato statunitense."I nostri successi sui mercati obbligazionari negli ultimi anni, culminati da questo riconoscimento da parte della prestigiosa pubblicazione globale Ifr, confermano con forza l’attrattiva della nostra offerta di investimento per i mercati obbligazionari e azionari", commenta Alberto De Paoli, direttore finanziario di Enel."L’interesse per gli strumenti finanziari di Enel - osserva- è costantemente alto, sia che si tratti di green bond sia di emissioni più standard, negli Stati Uniti o in Europa. Con i due Yankee bond emessi l’anno scorso, che hanno attratto una domanda aggregata di quasi 30 mld di dollari, Enel è oggi una delle utilities leader nell’emissione di obbligazioni sul mercato statunitense, attività che ci impegniamo a ripetere con regolarità per il futuro".