ENEL: RICEVE PREMIO IFR YANKEE BOND 2017 PER BOND TRIPLA TRANCHE DA 5 MLD DLR (2)

31 gennaio 2018- 10:40

(AdnKronos) - Ifr ha elogiato Enel per le modalità di esecuzione e definizione del prezzo dell’operazione, la prima della società in valuta americana dal 2013. La transazione è stata coerente con l’approccio di marketing adottato in più di quattro anni, durante i quali Enel ha mantenuto contatti regolari con gli investitori statunitensi, accrescendo la loro consapevolezza sui punti di forza fondamentali del proprio business.L'emissione, che ha previsto tranche a cinque, 10 e 30 anni, ha ricevuto richieste di sottoscrizione pari a 3,5 volte la disponibilità e ha attirato ordini per oltre 17 miliardi di dollari USA, consentendo a Enel di ridurre sostanzialmente gli spread su tutte e tre le tranche. L'operazione ha inoltre contribuito ad allungare il profilo di scadenza medio del Gruppo da uno a sette anni. I joint bookrunner sono stati Barclays, Bnp Paribas, Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Credit Suisse, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley e Société Générale.L’eccezionale risultato dell'operazione ha incoraggiato Enel a emettere un'altra obbligazione a tre tranche per un totale di 3 miliardi di dollari in ottobre. Anche questa seconda offerta è stata un successo, con richieste di sottoscrizione pari a circa tre volte la disponibilità, e ordini totali di circa 9 miliardi di dollari.