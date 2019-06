11 giugno 2019- 17:11 Enel: si aggiudica 71 mw nuova capacità eolica in asta per rinnovabili in Russia (2)

(AdnKronos) - L’investimento complessivo di Enel Russia nell’impianto di Rodnikovsky è pari a circa 90 milioni di euro. Il parco eolico andrà a regime nella prima metà del 2024, e dovrebbe generare circa 220 GWh all’anno evitando l’emissione in atmosfera di circa 180 mila tonnellate di CO2. L’impianto venderà l’energia prodotta sul mercato wholesale russo, e sarà supportato da capacity payments.L’asta russa per le energie rinnovabili per il periodo 2020-2024 si è svolta fra il 28 maggio e il 10 giugno, con oggetto l’aggiudicazione di circa 314 MW di capacità rinnovabile, di cui 78,1 MW da fonte eolica, 229,8 MW da impianti mini-idroelettrici e 5,6 MW da fonte solare. Il governo russo ha indetto la prima asta annuale nel 2013, con l’obiettivo di raggiungere il 4,5% di energia generata da fonti rinnovabili e 5,4 GW di capacità rinnovabile installata entro il 2024.Oltre al risultato di oggi, Enel Russia si era già aggiudicata i parchi eolici di Azov da 90 MW, attualmente in costruzione e che entrerà in esercizio nel 2020, e di Murmansk da 201 MW, in esercizio dal 2021, nella gara del 2017 relativa a 1,9 GW di capacità eolica. EGP è responsabile dello sviluppo e della costruzione di tutti e tre gli impianti. L'investimento di Enel Russia per il parco eolico di Azov ammonta a circa 132 milioni di euro e per quello di Murmansk a circa 273 milioni. Enel Russia è un’azienda di generazione elettrica, controllata da Enel, che gestisce quattro impianti termoelettrici nella Federazione Russa, con una capacità installata totale di circa 9,5 GW.