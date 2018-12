28 dicembre 2018- 15:01 Enel: si aggiudica ulteriori 156,9 mw di capacità in demand response in Italia

Roma, 28 dic. (AdnKronos) - Enel X si conferma leader del mercato italiano del demand response (attraverso il progetto UVAM), l’insieme di servizi volti a stabilizzare e rendere più flessibile la rete elettrica e a garantirle sicurezza e bilanciamento. La business line del gruppo Enel dedicata ai prodotti innovativi e alle soluzioni digitali, si legge in una nota, si è aggiudicata per l’anno 2019, 156,9 MW di capacità nell’ambito del nuovo progetto nazionale di dispacciamento promosso dal gestore di rete Terna dedicato alle Uvam, le Unità Virtuali Abilitate Miste. La gara ha infatti esteso per la prima volta la possibilità di offrire servizi di dispacciamento di energia ad unità ‘miste’ di produzione, consumo e accumulo (inclusa una prima apertura alle stazioni di ricarica funzionali alla «e-mobility»), mentre prima tale soluzione era limitata alle sole unità di consumo. "Con questo importante risultato proseguiamo la nostra strategia di crescita nel settore delle soluzioni energetiche avanzate in Italia, rafforzando ulteriormente la nostra leadership sul mercato del demand response", sottolinea Francesco Venturini, responsabile di Enel X.