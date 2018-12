28 dicembre 2018- 15:01 Enel: si aggiudica ulteriori 156,9 mw di capacità in demand response in Italia (2)

(AdnKronos) - "Il nostro know-how in questo settore ci permette di proporre servizi innovativi alle aziende, offrendo l’opportunità di contribuire al mercato dell’energia in un’ottica di consumo consapevole e di efficientamento energetico, per una sempre maggiore sostenibilità del sistema", aggiunge Venturini.Nel dettaglio, l’asta annuale per il 2019 ha assegnato complessivamente 349,9 MW di cui 332,8 messi a disposizione nella gara nell’area nord/centro-nord e 17,1 MW nell’area del centro/sud, sud e isole. Enel X ha ottenuto la quota più rilevante, aggiudicandosi il 45% della capacità totale per un prezzo di circa 30mila euro/MW/anno. Con le sue soluzioni di gestione della domanda, Enel X è in grado di fornire in tempo reale ai propri clienti gli ordini di bilanciamento per stabilizzare la rete sulla base delle disponibilità ad effettuare il servizio, quando richiesto da Terna. In seguito a quest’ultima aggiudicazione, Enel X gestisce una capacità di demand response pari a oltre 6 GW a livello globale, con presenza in Nord America, Europa Asia e Oceania.I programmi di demand response o gestione della domanda sono finalizzati ad incentivare i clienti finali ad adeguare i loro consumi energetici per favorire, quando richiesto dal sistema, la stabilizzazione della rete. La gestione attiva della domanda assicura infatti maggiore flessibilità di rete, nonché un uso più efficiente dell'infrastruttura energetica, contribuendo a contenere i prezzi dell'elettricità. Tali programmi corrispondono ai partecipanti un pagamento annuo in cambio della loro disponibilità a rispondere ad eventuali emergenze di rete, oltre a una tariffa aggiuntiva in caso di effettivo dispacciamento.