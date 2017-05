ENEL: STARACE, 3 MLD DISMISSIONI IN 2016, ACQUISTATI ASSET PER 1 MLD

4 maggio 2017- 15:05

Roma, 4 mag. (AdnKronos) - "Nel 2016 abbiamo completato dismissioni per più di 3 miliardi di euro, principalmente relativi a Slovenske Elektrarne e alla vendita di asset negli Stati Uniti nell'ambito della strategia addizionale di crescita nelle rinnovabili annunciata con il Piano strategico lo scorso novembre". Ad affermarlo, nel corso del suo intervento all'Assemblea, è l'ad di Enel, Francesco Starace. A fine 2016, rileva, "abbiamo acquisito asset per circa 1 miliardo di euro, di cui circa 400 milioni destinati all'acquisizione di Metroweb e successiva incorporazione di quest'ultima all'interno di Open Fiber, la joint venture paritetica con Cdp dedicata allo sviluppo del progetto di realizzazione della rete in fibra ottica".I circa 1 mld di euro di acquisti non prendono in considerazione "il 94,8% del capitale di Celg, società di distribuzione brasiliana con circa 3 mln di clienti, la cui acquisizione è stata finalizzata a febbraio 2017 per un ammontare complessivo di circa 640 milioni di dollari statunitensi", sottolinea Starace. Questa acquisizione, aggiunge, "rappresenta un importante traguardo nella nostra strategia di crescita in America Latina, ampliando ulteriormente la nostra presenza nel settore della distribuzione in Brasile e facendo di Enel Brasil la seconda società di distribuzione di energia del Paese".