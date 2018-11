20 novembre 2018- 11:17 Enel: Starace, acquisizioni medie dimensioni possono rappresentare potenziale

Milano, 20 nov. (AdnKronos) - Enel non esclude l'acquisizione di quote di minoranza o di società di piccola o medie dimensioni nel prossimo futuro. Ad affermarlo è l'ad di Enel, Francesco Starace, rispondendo agli analisti nel corso della presentazione del piano 2019-21. "Riteniamo che le acquisizioni di piccole e medie dimensioni, per intenderci delle dimensioni di Eletropaulo, possano rappresentare un potenziale", sottolinea Starace."Crediamo che grosse operazioni, di grande scala, non ci saranno nel 2019. C'è una forte transizione in corso a livello europeo e sarei sorpreso di vedere una grande operazione di fusione e acquisizione" nel settore, aggiunge l'ad di Enel.