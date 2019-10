16 ottobre 2019- 18:31 Enel: Starace aderisce a Gisd, alleanza investitori globali sviluppo sostenibile (3)

(Adnkronos) - Enel attira la crescente attenzione degli investitori Esg (Environmental, Social, Governance), i cui investimenti nell’azienda sono in costante crescita e rappresentano oltre il 10,5% del capitale sociale del Gruppo al 31 dicembre 2018, con un incremento del 78% rispetto al 2014. Tale aumento riflette la crescente importanza attribuita dal mercato finanziario agli elementi non finanziari nella creazione di valore sostenibile a lungo termine.La Gisd Alliance è co-presieduta da Oliver Bäte, Ceo di Allianz, e Leila Fourie, Ceo della Borsa di Johannesburg, e comprende gli amministratori delegati di importanti gruppi internazionali fra cui Enel. I lavori dell'Alleanza saranno coordinati dal Dipartimento degli affari economici e sociali (Desa) delle Nazioni Unite.Nei prossimi due anni, secondo un programma di lavoro stabilito dal Segretario Generale delle Nazioni Unite, l'Alleanza dovrà: offrire soluzioni per sbloccare finanziamenti e investimenti di lungo termine per lo sviluppo sostenibile sia a livello aziendale che di sistema; mobilitare risorse aggiuntive a favore di paesi e settori che ne hanno maggior bisogno; trovare soluzioni per accrescere l’impatto positivo delle attività di business; allineare le pratiche di business all’Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile.