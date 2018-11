20 novembre 2018- 11:19 **Enel: Starace, buy back? ci possiamo pensare**

Milano, 20 nov. (AdnKronos) - Enel non esclude la possibilità di un piano di buy back. "Il potenziale è buono, può essere un'ottima idea. Il titolo è relativamente depresso. Perché no, ci possiamo pensare", sottolinea l'ad di Enel Francesco Starace rispondendo ad un'analista che gli chiedeva, in occasione della presentazione del piano 2019-21, della possibilità di lanciare un piano di buy back.