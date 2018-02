ENEL: STARACE, CON F2I INTERESSATI A RTR

6 febbraio 2018- 13:51

Roma, 6 feb. (AdnKronos) - "Siamo interessati" ad Rtr "con questa joint venture che abbiamo con F2i". Ad affermarlo è l'ad di Enel, Francesco Starace, a margine della presentazione della partnership con Dorna Sports per il debutto nella MotoE in merito alla gara per rilevare Rtr, il più importante operatore del fotovoltaico in Italia, messo in vendita dal fondo di investimento inglese Terra Firma. "Se il processo dovesse partire saremmo interessati", sottolinea Starace.