ENEL: STARACE, IN 10-15 ANNI NON AVREMO PIù CENTRALI A CARBONE

4 maggio 2017- 19:19

Roma, 4 mag. (AdnKronos) - "Quello che vedo è che tra 10-15 anni non avremo più centrali a carbone". Ad affermarlo è l'ad di Enel, Francesco Starace, rispondendo nel corso dell'Assemblea agli azionisti che gli chiedevano delle centrali a carbone del gruppo. "L'ultima centrale a carbone sarà probabilmente quella di Bocamina in Cile visto che è entrata in esercizio due anni fa e che quindi può avere al massimo 30 anni di vita", sottolinea Starace. L'obiettivo del gruppo, aggiunge Starace rispetto agli impegni sulla decarbonizzazione, "è quello di non emettere Co2 da carbone e da gas al 2050".