20 novembre 2018- 14:18 Enel: Starace, in Brasile aspettative molto alte su nuovo Governo

Milano, 20 gen. (AdnKronos) - "Abbiamo aspettative molto alte sul nuovo Governo. Riteniamo che possa rilanciare la crescita dell'economia con un mix di privatizzazioni e di riforme. Le affermazioni del Governo in questo senso sono state incoraggianti: andavano in questa direzione". Così l'ad di Enel, Francesco Starace, nel corso della conferenza stampa in seguito alla presentazione del piano alla comunità finanziaria, in merito alla situazione in Brasile. Eletropaulo, rileva Starace rispondendo ad un giornalista che gli chiedeva se il gruppo puntava a nuove acquisizioni in Brasile, "è già un'operazione importante. Abbiamo molto da fare, dobbiamo completare la ristrutturazione". In ogni caso, sottolinea Starace, "nei prossimi 3 anni investiremo in Brasile 4 miliardi di euro".