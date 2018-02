ENEL: STARACE, IN PROSSIMI 3 ANNI INVESTIREMO 4 MLD IN USA

15 febbraio 2018- 15:07

Roma, 15 feb. (AdnKronos) - Enel Green Power negli Stati Uniti "è diventato uno dei principali player" e l'obiettivo dell'Enel è quello di continuare ad investire: "nei prossimi tre anni investiremo altri 4 miliardi di euro". Ad affermarlo, intervenendo alla presentazione dell'Ottavo summit l'International Business Exchange che si svolgerà a New York il prossimo 22 febbraio, è l'ad di Enel, Francesco Starace. Negli ultimi tre anni, negli Usa, rileva, "abbiamo investito circa 3,6 miliardi".L'Ad di Enel, Francesco Starace è tornato anche a parlare della riforma fiscale annunciata dal presidente Usa, Donald Trump: "La riforma è complessa. Tocca molti aspetti e non è solo taglio le tasse. Si dice che quella di Trump sia una presidenza superficiale ma in materia fiscale non lo è stata affatto". L'obiettivo della riforma fiscale, aggiunge, "è quello di rendere più competitivo il sistema Usa rispetto agli altri Paesi" e sicuramente "aiuta agli investimenti" almeno nel breve periodo.