ENEL: STARACE, INTERROTTI CONTRATTI CON DRUMMOND E PRODECO PER CARBONE

4 maggio 2017- 18:42

Roma, 4 mag. (AdnKronos) - I contratti con le società Usa Drummond e ango-svizzera Prodeco, che fornivano all'Enel carbone dalle miniere del Cesar, sono stati interrotti dal gruppo italiano. "Abbiamo interrotto le forniture di carbone dalle miniere del Cesar", nel nord-ovest della Colombia, sottolinea l'ad di Enel, Francesco Starace rispondendo ad alcuni azionisti che chiedevano chiarimenti sui rapporti tra il gruppo italiano e i due fornitori che nel passato sarebbero stati accusati di violazione dei diritti umani. "I contratti non sono stati sospesi ma interrotti". Ora, rileva Starace, "non abbiamo contratti in essere con questi due fornitori".Per quanto riguarda il tema della violazione dei diritti umani, aggiunge Starace "non abbiamo fatto un audit esteso sul rispetto dei diritti umani in Colombia" ma "sulle due società e sulla gestione attuale" quando abbiamo fatto la due diligence: "non è emerso nulla ma questo non vuol dire che nel passato non sia successo qualcosa nel passato. Quello che possiamo dire e che se tornassero altre forniture di carbone dalla Colombia riprenderemo in mano la due diligence che avevamo fatto e faremo le nostre valutazioni alla luce delle evidenze emerse intanto. Non sono attualmente ipotizzabili forniture dalla Colombia ma se dovessero tornare faremo le nostre verifiche".