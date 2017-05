ENEL: STARACE, ORGOGLIOSO TARGET RAGGIUNTI, IN 2016 RISULTATI IMPORTANTI

4 maggio 2017- 14:57

Roma, 4 mag. (AdnKronos) - "Siamo molto orgogliosi di aver raggiunto tutti i nostri target finanziari che in alcuni casi sono stati anche superati". Ad affermarlo, nel corso del suo intervento all'Assemblea dell'Enel, è l'amministratore delegato, Francesco Starace. "Nel corso del 2016 -rileva- abbiamo raggiunto risultati importanti. Prima di tutto abbiamo registrato un ebitda ordinario pari a 15,2 miliardi di euro, superiore al target ed in crescita rispetto allo scorso anno. E' stato il primo anno, a partire dal 2013, in cui l'ebitda ha mostrato un trend in rialzo, traiettoria su cui riteniamo di accelerare a partire da quest'anno". Inoltre, rileva, "abbiamo conseguito efficienze operative pari all'8% dei cash costs in termini nominali, un risultato migliore del previsto che ci ha consentito di raggiungere in anticipo gli obiettivi che ci eravamo posti" e "abbiamo accelerato significativamente in termini di crescita industriale, completando la costruzione di 2.000 mw di capacità rinnovabile negli Usa, in America Latina e in Sud Africa". Il debito netto, rileva ancora, "risulta sostanzialmente invariato rispetto allo scorso anno, nonostante la forte accelerazione registrata in termini di investimenti e dividendi". I risultati finanziari "importanti", sottolinea Starace, "ci hanno permesso di rivedere la politica dei dividendi lo scorso novembre, aumentando il pay out ratio così da portarlo al 65% nel 2017, a fronte del 60% previsto nel precedente piano, e al 70% nel 2018 e 2019, a fronte del 65% previsto nel precedente piano".