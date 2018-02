ENEL: STARACE, SOLIDI RISULTATI IN 2017, CONFERMIAMO TARGET PER 2018 (2)

14 febbraio 2018- 14:50

(AdnKronos) - "Siamo particolarmente soddisfatti - sottolinea Starace- dei risultati preliminari del 2017, conseguiti in un contesto che è rimasto sfidante per tutto l’anno. Questo dimostra che la diversificazione geografica e la corretta implementazione di una strategia sostenibile e di lungo periodo ci hanno resi una organizzazione resiliente". In particolare l’ebitda ordinario e il livello di indebitamento netto, aggiunge l'ad di Enel, "registrano un miglioramento rispetto ai target annunciati lo scorso novembre, nonostante la ridotta disponibilità della risorsa idrica ed eolica durante l’anno"."La crescita nelle rinnovabili, l’efficiente gestione dei costi, la positiva evoluzione del settore retail in Italia e della distribuzione in Sud America hanno permesso di contrastare questa ridotta disponibilità di risorse idro ed eolica nei principali mercati", conclude Starace.