20 novembre 2018- 14:27 Enel: Starace, verso gennaio-febbraio per chiusura cessione Reftinskaya

Milano, 20 nov. (AdnKronos) - Probabilmente la cessione della centrale a carbone di Reftinskaya Gres in Russia da parte di Enel arriverà intorno a gennaio-febbraio. Ad affermarlo è l'ad di Enel, Francesco Starace, nel corso della conferenza stampa al termine della presentazione del piano alla comunità finanziaria. La vendita della centrale russa, sottolinea, "è una transazione quasi conclusa ma ci sono due parti. Ci sono aspetti ancora da definire e dobbiamo rispettare la controparte. Quindi il tempo che ci vorrà ci porterà a chiudere a gennaio-febbraio e non a dicembre. Ma siamo pazienti non è un problema", rileva Starace. "E' un accordo già finalizzato ma ci sono ancora questioni da risolvere sulle miniere a carbone in Kazakhstan", conclude.