18 settembre 2019- 14:29 Enel: Treviso, arriva domani a Montebelluna Energia Tour

Treviso, 18 set. (AdnKronos) - Arriva domani a Montebelluna l'Enel Energia Tour, la nuova iniziativa targata Enel che sta attraversando l'Italia in un viaggio alla scoperta delle eccellenze del Belpaese. Il tour, partito il 16 aprile da Messina, farà tappa in 50 località italiane e si concluderà il 22 novembre a Cassino.La tappa di Montebelluna sarà ufficialmente domani, giovedì 19 settembre, in Piazza Marconi con il taglio del nastro alla presenza del Sindaco Marzio Favero e di Giovanni Zanchetta, Responsabile Enel Mercato Italia Area Triveneto. A partire dalle ore 11.00, Andrea Viganò, attore di Colorado, a bordo di un "truck" incontrerà i cittadini di Montebelluna in Piazza Marconi per misurarsi in uno show cimentandosi sul riciclo alimentare e confrontandosi con 3 squadre di studenti della Scuola Alberghiera IPSSAR Giuseppe Maffioli di MontebellunaSaranno gli stessi cittadini e una giuria selezionata a valutare i risultati giudicando il suo livello di "apprendimento" e degustando i prodotti del territorio preparati nel corso della 'sfida'. Il giorno successivo, venerdì 20 settembre, a partire dalle ore 17:00, Viganò sarà al Negozio Enel Partner di Montebelluna in Via Risorgimento 34/A, per un bis dello show.