31 ottobre 2019- 12:21 Enel: Udine, a Fagagna cabina trasformazione 'spicca il volo' con le cicogne dei Quadris

Udine, 31 ott. (Adnkronos) - La cabina di trasformazione di E-Distribuzione posta all’ingresso dell’Oasi dei Quadris ‘spicca il volo’ grazie alle cicogne di Fagagna. Il piccolo miracolo è stato reso possibile grazie alla nuova collaborazione tra l’Associazione Amici dell’Oasi dei Quadris Onlus e la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di Media e Bassa tensione. La struttura, posta nel parcheggio antistante l’Oasi, su progetto di Dima Lauzzana, è stata infatti dipinta da Maurizio Forestan, noto artista locale, con una bella raffigurazione dei maestosi volatili reintrodotti nell’area.Come ogni opera di Street Art, il magnifico affresco rappresenta un’opera d’arte unica, contestualizzata in un ambiente altrettanto eccezionale e da oggi rappresenterà anche simbolicamente il lavoro e l’energia che anima i volontari che da 30 anni accolgono le migliaia di visitatori e studenti che qui trascorrono bellissime giornate all’insegna del relax e dell’amore per la natura.La sinergia tra E-Distribuzione e l’Oasi è stata avviata nel 2015 ed ha permesso di mettere in sicurezza, con specifici interventi, la cima di alcuni sostegni che, come ormai tradizionale alternativa a torri e campanili, erano stati prescelti come luogo per la nidificazione durante la loro migrazione. A completamento degli interventi precedenti entro fine anno inoltre verrà installata un’ulteriore piattaforma per ospitare i nidi della cicogna bianca e dell’ibis eremita.