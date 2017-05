ENEL: UDINE, DOMANI A TARCENTO SI INAUGURA PUNTO ENEL PARTNER IN CENTRO CITTà

15 maggio 2017- 14:23

Udine, 15 mag. (AdnKronos) - Anche Tarcento (Ud) ha ora il suo Punto Enel Negozio Partner. Dopo la recente apertura a Cervignano del Friuli, si amplia il numero dei Punti della Multinazionale dell’energia a disposizione dei clienti nell’ambito del capoluogo di provincia friulano.Domani sarà il turno della località dell'alta Valle del Torre e dell’area pedemontana delle Prealpi Giulie: un ulteriore avvicinamento di Enel ai cittadini del territorio in virtù dell’apertura del nuovo Punto Enel Negozio Partner, in collaborazione con la ‘Energy Solution’, società già operativa da fine 2015 con un altro punto nella città di Udine. Accanto alla centralissima Piazza Libertà, il nuovo Punto Enel di Via Sottocolle Verzan 12, sarà inaugurato domani, martedì 16 maggio 2017, alle ore 11.00, alla presenza, tra gli altri, del sindaco Mauro Steccati, del Responsabile Canale Negozi Partner Triveneto di Enel, Fabio Muscardin, e della titolare di Energy Solution, Elena Battista.