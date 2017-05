ENEL: UDINE, DOMANI A TARCENTO SI INAUGURA PUNTO ENEL PARTNER IN CENTRO CITTà (3)

15 maggio 2017- 14:23

(AdnKronos) - (Adnkronos) - A Tarcento i clienti troveranno anche soluzioni 'chiavi in mano' per prodotti e servizi innovativi e sostenibili dedicati all'efficienza energetica, come impianti fotovoltaici climatizzatore, caldaie a condensazione e impianti di illuminazione a led e biciclette elettriche senza dimenticare e-goodlife, la nuova proposta di Enel Energia per la gestione dei consumi e il controllo della casa a distanza.Con questa nuova apertura, la presenza di Enel in Friuli-Venezia Giulia diventa ancora più capillare accanto ai 4 Punti Enel diretti di Udine, Pordenone, Trieste e Monfalcone.