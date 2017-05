ENEL: UDINE, RETE ELETTRICA SMART A GRIMACCO E DRENCHIA

10 maggio 2017- 16:52

Udine, 10 mag. (AdnKronos) - Sempre più smart, sostenibile e tecnologicamente innovativa la rete elettrica di e-distribuzione in provincia di Udine. La società del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica in Italia, ha concluso positivamente una serie di interventi di rinnovamento e manutenzione straordinaria della rete, per il miglioramento della qualità del servizio offerto a cittadini e imprese nei comuni di Grimacco e Drenchia. In questa zona collinare, spesso esposta a condizioni spesso difficili, e-distribuzione ha organizzato un intervento straordinario di rinnovamento e manutenzione che interesserà le linee di Media e di bassa tensione dove è prevista la sostituzione di alcuni componenti e l’installazione di apparecchiature di ultima generazione per il telecontrollo della rete. Un intervento che, in caso di necessità, consentirà sia agli impianti di risolvere automaticamente alcuni tipi di disservizio sia al Centro Operativo di Udine di operare da remoto sulle linee ed effettuare manovre in telecontrollo, rialimentando la stragrande maggioranza della clientela prima ancora dell'arrivo sul posto delle squadre di intervento.